POL-OL: Gefährliche Körperverletzung - Radfahrer verletzt

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24. Oktober 2025) kam es im Bereich der Bümmersteder Tredde zur Einmündung Dwaschweg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Oldenburger gegen 2.10 Uhr den Dwaschweg in Richtung Bümmersteder Tredde. Im Einmündungsbereich bemerkte er einen silbernen Kleinwagen, der am Fahrbahnrand abgestellt war und dessen Warnblinklicht eingeschaltet war.

Der Radfahrer hielt kurz an, als plötzlich zwei Männer aus dem Fahrzeug ausstiegen und ihn ansprachen. Als der 40-Jährige weiterfahren wollte, wurde er von den beiden Männern angegriffen und geschlagen. Nach Aussage des Opfers soll einer der Täter dabei eine Axt in der Hand gehalten und mutmaßlich auch mit dieser zugeschlagen haben. Zudem wurde das Fahrrad des Mannes beschädigt.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der 40-Jährige erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Einer der Täter ist etwa 170 cm groß, von normaler Statur, hat kurze blonde Haare und ist etwa Mitte 20. Der zweite Täter ist circa 190 cm groß, etwas kräftiger gebaut und ebenfalls etwa Mitte 20.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 / 7904115 in Verbindung zu setzen.(1267626)

