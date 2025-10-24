Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Oldenburg (ots)

28-jähriger Westersteder aus Halsbek befuhr mit seinem PKW die Straße Am Wehlen in Richtung Wittenheimstraße. Im Bereich einer Linkskurve geriet der PKW auf die rechte Berme, kollidierte dort mit zwei Bäumen, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf der Straße zum Stillstand. Der Alleinbeteiligte wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte starker Seitenwind. Dies könnte ursächlich für den Unfall gewesen sein. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße Am Wehlen in beide Richtungen für ca. eine Stunde voll gesperrt.

