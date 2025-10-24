PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Oldenburg (ots)

28-jähriger Westersteder aus Halsbek befuhr mit seinem PKW die Straße Am Wehlen in Richtung Wittenheimstraße. Im Bereich einer Linkskurve geriet der PKW auf die rechte Berme, kollidierte dort mit zwei Bäumen, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf der Straße zum Stillstand. Der Alleinbeteiligte wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte starker Seitenwind. Dies könnte ursächlich für den Unfall gewesen sein. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße Am Wehlen in beide Richtungen für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Westerstede
Telefon: +49(0)4488/833-115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

  • 22.10.2025 – 13:34

    POL-OL: Verkehrsunfall in Oldenburg - Pkw landet im Graben

    Oldenburg (ots) - Am heutigen Mittag ist es in Oldenburg im Ortsteil Tweelbäke zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 32-jährige Fahrzeugführer befuhr am 22.10.2025, gegen 11:36 Uhr, die Gutenbergstraße in Oldenburg. Er kam aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam daraufhin in dem rechts angrenzenden Graben zum Stehen und kippte auf die Seite. Der 32-jährige ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 18:00

    POL-OL: Tödlicher Verkehrsunfall in Ocholt, Einsatzmaßnahmen dauern an

    Oldenburg (ots) - Heute Nachmittag ist es in der Gemeinde Westerstede in Ocholt zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem radfahrenden Kind und einem Bus gekommen. Das Kind erlitt dabei tödliche Verletzungen. Am 21. Oktober kurz vor 16 Uhr befuhr ein Linienbus die Westersteder Straße in Ocholt in Richtung Westerstede. Etwa 100m vor der Einmündung der Straße ...

    mehr
