Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Metjendorf schwer verletzt+++

Oldenburg (ots)

Schwer verletzt wurde eine 24jährige Fußgängerin am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Metjendorfer Landtraße, Metjendorf/Wiefelstede. Der 48jährige Fahrer eines Ford Transit befuhr gg. 07:40 Uhr die Ofenerfelder Straße und wollte nach links auf die Metjendorfer Landstraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs übersieht er die Fußgängerin, die die Metjendorfer Landstraße an der Ampel überqueren wollte. Die Ampelanlage zeigte ordnungsgemäß für beide Beteiligte Grünlicht an. Durch den Zusammenstoß kam die Fußgängerin zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Notarzt und die Rettungssanitäter wurde sie mit einem Rettungswagen dem Evangelischen Krankenhaus Oldenburg zur weiteren Behandlung zugeführt. Am beteiligten Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

-202501263767-

