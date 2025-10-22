PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall in Oldenburg - Pkw landet im Graben

Oldenburg (ots)

Am heutigen Mittag ist es in Oldenburg im Ortsteil Tweelbäke zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 32-jährige Fahrzeugführer befuhr am 22.10.2025, gegen 11:36 Uhr, die Gutenbergstraße in Oldenburg. Er kam aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam daraufhin in dem rechts angrenzenden Graben zum Stehen und kippte auf die Seite. Der 32-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Der Verletzungsgrad des Pkw-Führers ist bisher unbekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Polizei Oldenburg aufgenommen und dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Franziska Kösters
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

