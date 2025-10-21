Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Tödlicher Verkehrsunfall in Ocholt, Einsatzmaßnahmen dauern an

Oldenburg (ots)

Heute Nachmittag ist es in der Gemeinde Westerstede in Ocholt zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem radfahrenden Kind und einem Bus gekommen. Das Kind erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Am 21. Oktober kurz vor 16 Uhr befuhr ein Linienbus die Westersteder Straße in Ocholt in Richtung Westerstede. Etwa 100m vor der Einmündung der Straße Am Stümmel fuhr ein 11-jähriges Kind plötzlich mit seinem Fahrrad auf die Westersteder Straße. Der Busfahrer versuchte noch mit einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver den Unfall zu verhindern. Das Kind wurde tragischerweise von dem Bus erfasst und tödlich verletzt. Der Bus kollidierte mit einem Straßenbaum. Rettungskräfte und die Polizei sind, gemeinsam mit Seelsorgern, weiterhin im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden vom Polizeikommissariat in Westerstede aufgenommen. Die Westersteder Straße in Ocholt ist für die noch unbekannte Dauer der Unfallaufnahme weiterhin gesperrt.

Aufgrund der andauernden Einsatzmaßnahmen bitten wir von weiteren Anfragen gegenwärtig abzusehen.

