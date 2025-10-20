Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" - Tag des Einbruchschutzes 2025 Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt

Ammerland informiert

Oldenburg (ots)

Die Zeitumstellung läutet den Beginn der dunklen Jahreszeit ein - und markiert somit auch regelmäßig den Anstieg von Einbruchszahlen. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" ruft die Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich aktiv mit dem Thema Einbruchschutz zu beschäftigen. Wir nehmen den Tag des Einbruchschutzes am 26. Oktober zum Anlass, die Bürgerinnen und Bürger erneut für dieses Thema zu sensibilisieren - denn zahlreiche Maßnahmen helfen, die eigenen vier Wände vor unerwünschten Besuchern abzusichern.

Warum Einbruchschutz so wichtig ist

Ein Einbruch ist für die Betroffenen oft ein schwerwiegendes Erlebnis - nicht nur wegen des materiellen Schadens, sondern vor allem wegen des Eingriffs in die persönliche Privatsphäre und das subjektive Sicherheitsgefühl. Die Erfahrung zeigt: Viele Einbrüche können durch sicherheitsbewusstes Verhalten und geeignete Sicherungstechnik verhindert werden. Bereits einfache Maßnahmen wirken abschreckend - und über 40 Prozent aller Einbruchsversuche scheitern, weil Täter an stabilen Türen, Fenstern oder aufmerksamen Nachbarn scheitern.

Tipps der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland zum Einbruchschutz - Sichtbare Sicherungsmaßnahmen (z.B. Warnschilder "Vorsicht wachsamer Nachbar, Beleuchtung, Videokameras, Kellerfenstergitter) wirken abschreckend. - Licht ist ein wirksamer Einbruchschutz. Ein gut ausgeleuchtetes Haus wird seltener von Kriminellen heimgesucht als ein dunkles Gebäude. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren sind dabei hilfreich. - Einbrecher meiden in der Regel Wohngebiete mit gut vernetzten Nachbarn, in denen die Menschen aufmerksam sind und einander im Blick behalten. - Türen und Fenster immer verschließen - auch bei kurzer Abwesenheit. - Gewähren Sie Fremden in der dunklen Jahreszeit keine Einsicht in Ihre beleuchteten Räume. - Schließen Sie Rollläden nachts, aber lassen Sie sie tagsüber nicht herunter, da dies Abwesenheit signalisiert. - Lassen Sie keine Leitern und andere Kletterhilfen wie Gartenmöbel offen herumliegen, da Einbrecher sie leicht als Einstiegshilfe für höhere Fenster oder Balkone nutzen können. - Mechanische Sicherungen nachrüsten: Verwenden Sie geprüfte und zertifizierte Produkte (z. B. DIN-geprüfte Fenster- und Türsicherungen). - Keine Hinweise auf Abwesenheit geben: Lassen Sie keine überfüllten Briefkästen oder dauerhaft geschlossene Rollläden erkennen. - Aufmerksam sein: Achten Sie auf verdächtige Personen und Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft oder auf dem Grundstück und verständigen Sie sofort die Polizei. - Bei akuter Bedrohung, wählen Sie die 110! Die Polizei wird alles Erforderliche tun, um Sie zu schützen.

Der bundesweite Aktionstag wird jährlich von der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter der Initiative K-EINBRUCH veranstaltet. Die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland beteiligt sich mit Informationsangeboten, Beratungsständen und Präventionsveranstaltungen in der Stadt Oldenburg und im Landkreis Ammerland. Ein wirksamer Einbruchschutz beginnt mit Aufmerksamkeit, dem richtigen Verhalten und der Entscheidung, aktiv zu werden. Nutzen Sie die gewonnene Stunde durch die Zeitumstellung und machen Sie Ihr Zuhause sicherer. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH. Über die Website finden Sie polizeilich empfohlene Fachbetriebe in Ihrer Nähe.

Die Beauftragten für Kriminalprävention, Daniela Schoone und Dennis Dähnenkamp, informieren zusätzlich am 26. Oktober 2025 in der Zeit von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr bei der Polizei Oldenburg, Friedhofsweg 30, rund um den sinnvollen Einbruchschutz, geeignete Sicherheitstechnik und die richtige Verhaltensprävention. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Beratungsgespräche zu vereinbaren.

Zusätzlich bietet die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland am Grünkohlsonntag, am 02.11.2025, 11.00 Uhr - 17.00 Uhr, eine weitere Möglichkeit, sich in den Schlosshöfen am Stand der Polizei zum Thema zu informieren. Informationsstände finden auch auf den Wochenmärkten am 30.10.2025 in Edewecht, am 01.11.2025 in Bad Zwischenahn und am 7.11.2025 in Westerstede statt. Ihre Präventionsbeamtinnen und -beamten kommen auf Wunsch gerne auch zu Ihnen nach Hause und beraten vor Ort.

Kontakt

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland Beauftragte für Kriminalprävention Daniela Schoone Telefon: 0441 790-4112 Dennis Dähnenkamp Telefon: 04488 833124

praevention@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell