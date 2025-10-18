PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Fahrzeug prallt gegen Hauswand++

Oldenburg (ots)

++Fahrzeug prallt gegen Hauswand++ In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es zu einem spektakulären Verkehrsunfall im Oldenburger Stadtteil Osternburg. Ein 18-jähriger Fahranfänger befährt mit einem PKW und seinen zwei Mitfahrern die Weserstraße aus Richtung Emsstraße kommend und beabsichtigt nach rechts in die Stedinger Straße abzubiegen. Aus noch unbekannten Gründen fährt der junge Mann jedoch ungebremst geradeaus, durchfährt einen Gartenzaun und kollidiert mit der Hauswand eines Wohnhauses. Durch den Zusammenstoß wird der Fahrer des Fahrzeuges leicht verletzt, seine Mitfahrer erleiden einen Schock, bleiben aber weitestgehend unverletzt. Feuerwehr und THW befinden sich zur Bergung und Absicherung an der Unfallstelle und beauftragen einen Bausachverständiger, um die Statik des Gebäudes überprüfen zu lassen. Die Höhe des Sachschadens in derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 2
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/7904217
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 09:13

    POL-OL: Zwei Einbrüche im Stadtgebiet - Polizei bittet um Hinweise

    Oldenburg (ots) - In Oldenburg kam es am Donnerstag und Freitag zu zwei Einbrüchen, bei denen bislang unbekannte Täter Sachschäden verursachten und zum Teil Diebesgut erlangten. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. +++ Einbruch in Baustellencontainer - Täter flüchtet unerkannt +++ Am frühen Freitagmorgen, den 17.10.2025, gegen 01:30 ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 08:23

    POL-OL: Betrug durch falsche Polizeibeamte - Seniorin übergibt hohe Geldsumme

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, erhielt eine Seniorin in der Königsberger Straße einen Anruf einer bislang unbekannten Frau, die sich als Polizistin ausgab. Die Anruferin täuschte vor, dass die Enkelin der Angerufenen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Um eine angeblich drohende ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:58

    POL-OL: Mehrere Einbrüche im Stadtnorden - Polizei ermittelt

    Oldenburg (ots) - Wie bereits vergangene Woche berichtet, kam es im Zeitraum vom 4. bis 9. Oktober zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Sackhofsweg. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6135145) Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde nun bekannt, dass es in den letzten zwei Wochen in dem Bereich Sackhofsweg sowie angrenzenden Straßen zu weiteren Taten gekommen ist. Die Polizei Oldenburg bittet daher noch einmal ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren