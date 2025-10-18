Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Fahrzeug prallt gegen Hauswand++

Oldenburg (ots)

++Fahrzeug prallt gegen Hauswand++ In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es zu einem spektakulären Verkehrsunfall im Oldenburger Stadtteil Osternburg. Ein 18-jähriger Fahranfänger befährt mit einem PKW und seinen zwei Mitfahrern die Weserstraße aus Richtung Emsstraße kommend und beabsichtigt nach rechts in die Stedinger Straße abzubiegen. Aus noch unbekannten Gründen fährt der junge Mann jedoch ungebremst geradeaus, durchfährt einen Gartenzaun und kollidiert mit der Hauswand eines Wohnhauses. Durch den Zusammenstoß wird der Fahrer des Fahrzeuges leicht verletzt, seine Mitfahrer erleiden einen Schock, bleiben aber weitestgehend unverletzt. Feuerwehr und THW befinden sich zur Bergung und Absicherung an der Unfallstelle und beauftragen einen Bausachverständiger, um die Statik des Gebäudes überprüfen zu lassen. Die Höhe des Sachschadens in derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

