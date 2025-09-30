Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit unter Mädchen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag am Willy-Brandt-Platz unterwegs waren und eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Mädchen beobachtet haben. Dabei soll es zu einer Körperverletzung gekommen sein. Tatzeit war nach den derzeitigen Erkenntnissen kurz nach 16 Uhr.

Eine 14-Jährige gab später bei der Polizeiinspektion 1 zu Protokoll, dass sie von einigen ihr flüchtig bekannten Mädchen in einen "Hinterhalt" gelockt und dort von einer der Jugendlichen geschlagen wurde. Andere Mädchen aus der Gruppe hätten die Auseinandersetzung mit ihren Handys gefilmt. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Fruchthallstraße davongelaufen.

Da die 14-Jährige Schmerzen geltend machte, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung. Hinweise zu der Mädchen-Gruppe und den Abläufen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

