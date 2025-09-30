PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Streit unter Mädchen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag am Willy-Brandt-Platz unterwegs waren und eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Mädchen beobachtet haben. Dabei soll es zu einer Körperverletzung gekommen sein. Tatzeit war nach den derzeitigen Erkenntnissen kurz nach 16 Uhr.

Eine 14-Jährige gab später bei der Polizeiinspektion 1 zu Protokoll, dass sie von einigen ihr flüchtig bekannten Mädchen in einen "Hinterhalt" gelockt und dort von einer der Jugendlichen geschlagen wurde. Andere Mädchen aus der Gruppe hätten die Auseinandersetzung mit ihren Handys gefilmt. Anschließend sei die Gruppe in Richtung Fruchthallstraße davongelaufen.

Da die 14-Jährige Schmerzen geltend machte, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung. Hinweise zu der Mädchen-Gruppe und den Abläufen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern

  • 30.09.2025 – 11:50

    POL-PDKL: Geldbeutel aus Jackentasche gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Eine Frau aus dem Landkreis ist am Montagnachmittag in der Innenstadt Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 32-Jährige der Polizei meldete, hielt sie sich gegen 14 Uhr am Stiftsplatz auf und saß dort vorübergehend auf einer Bank; ihre Geldbörse hatte sie nach eigenen Angaben in der offenen Jackentasche verstaut. Als die Frau wenige Minuten später aufstand und weitergehen wollte, war das ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 11:25

    POL-PDKL: Fensterscheibe eingeworfen

    Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizeiinspektion 1 in der Römerstraße. Hier wurde am Montag von unbekannten Tätern an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe mit einem Stein beschädigt. Das "Tatwerkzeug" wurde vor Ort gefunden und sichergestellt. Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen 0.30 und 9.30 Uhr. Zeugen, die im ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 10:30

    POL-PDKL: Weiterer Raub angezeigt

    Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Im Zusammenhang mit der örtlichen Kerwe ist der Polizei ein weiteres Raubdelikt gemeldet worden. Ein 18-Jähriger zeigte am Montag an, dass er in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 4.45 Uhr auf seinem Nachhauseweg in der Obergasse von mehreren Personen zunächst bedrängt, dann gestoßen und geschlagen wurde. Die Unbekannten forderten ihn auf, seine Geldbörse herauszugeben, was der junge Mann schließlich auch tat. ...

    mehr
