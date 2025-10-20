Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall in Oldenburg - Ein Fußgänger schwer verletzt

Oldenburg (ots)

Am 18.10.2025, gegen 18:20 Uhr, ereignete sich in der Kreyenstraße in Oldenburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden ist. Der beteiligte PKW-Fahrer (23 Jahre) befuhr mit seinem PKW die Kreyenstraße in Richtung Scheidweg in Oldenburg. Kurz vor dem Einmündungsbereich zur Straße Kattenbarg verengte sich die Fahrbahn durch dort parkende Fahrzeuge. Der 23-jährige verringerte seine Geschwindigkeit, um ein problemloses Passieren eines entgegenkommenden LKW zu gewährleisten. Als sich der PKW auf gleicher Höhe mit dem LKW befand, betrat der 34-jährige Fußgänger hinter dem LKW von rechts die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren. Der beteiligte PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fußgänger kam. An dem beteiligten Fahrzeug entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden. Der Fußgänger stürzte durch den Aufprall einige Meter vor dem PKW auf die Straße und verletzte sich schwer. Er wurde durch die sofort eintreffenden Rettungskräfte am Unfallort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (244990)

