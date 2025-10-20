PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Illegales Kraftfahrzeugrennen - Unfallflucht und Führerscheinbeschlagnahme

Oldenburg (ots)

Am 18.10.2025, kam es gegen 00:02 Uhr in der Straße Heiligengeistwall, Ecke Wallstraße in Oldenburg zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen, bei dem ein unbeteiligtes Fahrzeug beschädigt wurde. Der 18-jährige Fahrzeugführer raste in den späten Abendstunden mit seinem PKW mit überhöhter Geschwindigkeit über den Innenstadtring in Oldenburg. Auf Höhe des Julius-Mosen-Platzes überholte er auf der Busspur mehrere Fahrzeuge, die dort an der Ampelanlage auf ein grünes Licht warteten. Nach dem riskanten Überholmanöver versuchte der junge PKW-Fahrer hinter einem anderen Fahrzeug wieder auf die reguläre Fahrspur einzuscheren. Dies gelang ihm aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit nicht, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der 18-jährige entfernte sich daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit unerlaubt vom Unfallort und raste in Richtung Wallstraße. Eine Polizeistreife, die sich zufällig in der Wallstraße befand, wird auf den Raser aufmerksam und gab diesem daraufhin augenblicklich ein Signal zum Anhalten. Im Rahmen der Kontrolle des 18-jährigen erschien ebenfalls der Fahrzeugführer des zuvor beschädigten PKW am Kontrollort und schilderte der Polizei den genauen Unfallhergang. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein des 18-jährigen beschlagnahmt. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, einer Gefährdung des Straßenverkehrs und eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (242773)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Franziska Kösters
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

