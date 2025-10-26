Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Zeugenaufruf nach zwei Einbrüchen +++

Oldenburg (ots)

Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. / 26.10.2025) in einem Wohngebiet im Westersteder Ortskern zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen ist, bittet die Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Sofern in der tatbetroffenen Nacht verdächtige Feststellungen zu Personen und / oder Fahrzeugen rund um das Wohngebiet, welches von der Süderstraße und dem Heidkampsweg umschlossen wird, gemacht wurden, wäre die Kontaktaufnahme unter 04488-8330 wünschenswert. (1275446, 1275442)

