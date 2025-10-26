Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede : Verkehrsunfall mit schwerverletzten 4jährigen Kind und Einsatz Rettungshubschrauber++

Am Sonntag, 26.10.2025, kommt es gegen 17:20 Uhr auf der Alpenrosenstraße (L820) in Westerstede, Ortsteil Linswege zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten 4jährigen Kind.

Zur Unfallzeit geht der 4jährige Junge in Begleitung seines Vaters und dem Hund der Familie nach einem Spaziergang auf dem Geh- und Radweg entlang der Alpenrosenstraße nach Hause.

Zu diesem Zeitpunkt ist es aufgrund der Zeitumstellung bereits dunkel und es regnet.

In einem unbeobachteten Moment tritt das Kind unvorhersehbar auf die L820 in Höhe der Einmündung Am Mushorn und wird hier von einem in Richtung Spohle fahrenden PKW erfasst und schwer verletzt.

Die 51jährige Fahrzeugführerin aus Bremervörde erleidet einen Schock.

Aufgrund der erlittenen Verletzungen wird das Kind per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung geflogen.

Die L820 bleibt wegen der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme bis 18:30 Uhr vollgesperrt.

Augenzeugen des Verkehrsunfalls mögen sich beim Polizeikommissariat Westerstede unter 04488/833-0 melden.

