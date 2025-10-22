Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Gartenhaus

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 11.10.2025 bis 21.10.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Gartenhaus im Bereich Straße "Zur Philippsburg 64" in Wittlich. Hier brachen sie gewaltsam die doppelflügelige Türe des Gartenhauses durch Hebeln auf und verschafften sich so Zutritt zu diesem.

Im Inneren des Gartenhauses entwendeten sie mehrere elektronische Gartengeräte wie Hochdruckreiniger, Rasentrimmer, Heckenschneider und Gartenscheren und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Gartenhaus befindet sich auf einem Grundstück unmittelbar an der Straße, welches von mehreren Wohnblöcken umgeben ist.

Durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort aufgenommen und eine Spurensicherung durchgeführt.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell