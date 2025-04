POL-HG: Auto beschädigt +++ Vandalismus an Schule +++ Diebe entwenden Schmuck +++ Taschendieb unterwegs +++ Unfall mit E-Scooter +++ Körperverletzung in Cafè

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Auto wiederholt zerkratzt,

Usingen, Am Riedborn, Freitag 18.10.2024 bis Montag, 07.04.2025

(jf)Seit Oktober 2024 wurde wiederholt ein Auto in Usingen zerkratzt. Zwischen Oktober und April stand ein blauer BMW 118i in der Straße "Am Riedborn". In der Zeit zerkratzten Unbekannte das Auto insgesamt viermal und verursachten so einen Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Daher bittet die Polizeistation Usingen um Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0.

2. Vandalismus an Schule,

Bad Homburg, Weberstraße, Samstag, 05.04.2025, 14.30 Uhr bis Dienstag, 08.04.2025, 16.50 Uhr

(jf)Vandalen haben über das Wochenende in einer Schule in Bad Homburg ihr Unwesen getrieben. Zwischen Samstagmittag und Dienstagnachmittag warfen bislang unbekannte Täter mit einem Tretroller und Steinen auf zwei Fenster und eine Glaseinsatz einer Tür des Schulgebäudes in der Weberstraße. Die Scheiben gingen zu Bruch und der Tretroller wurde durch den Wurf unbrauchbar. Der verursachte Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Mögliche Täterhinweise liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0.

3. Diebe entwendet Schmuck,

Bad Homburg, Landgrafenstraße, Montag, 07.04.2025, 13 Uhr

(jf)Am Montagmittag haben zwei Diebe aus einem Wohnhaus in Bad Homburg Schmuck gestohlen, während die Bewohnerin sich im Haus befand. Die Diebe hatten nach bisherigen Erkenntnissen eine Ankaufanzeige in einer Zeitung für Flohmarktware geschaltet. Auf diese Anzeige meldete sich die Hausbewohnerin und bot Haushaltsgegenstände zum Verkauf an. Um 13 Uhr kam es im Wohnhaus der Frau mit den vermeintlichen Interessenten der Flohmarktware zu einem Treffen. Bei den Interessenten handelt es sich um eine Frau und einen Mann. Beide sollen etwa 50 Jahre alt gewesen sein und Deutsch gesprochen haben. Der Mann wird als circa 2 Meter groß, korpulentem Körperbau und dunklen Haaren beschrieben. Er trug einen dunklen Anzug und eine dicke Winterjacke. Seine Begleitung ist etwa 1.65 Meter bis 1.70 Meter groß, hat ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, blonde Haare, eine schlanke Statur und trug ein grünes Kleid. Die beschriebenen Personen verwickelten die Dame in ein Verkaufsgespräch und entwenden währenddessen den Schmuck der Hausbewohnerin. Als die Hausbewohnerin den Diebstahl feststellte, waren die Diebe bereits unerkannt über alle Berge. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die die beschriebenen Personen gesehen haben oder denen ähnliches widerfahren ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172)120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

4. Taschendieb im Supermarkt,

Bad Homburg, Seifgrundstraße, Dienstag, 08.04.2025, 17.05 Uhr bis 17.30 Uhr (jf)Ein Taschendieb hat am Dienstag in einem Supermarkt in Bad Homburg einer Kundin die Geldbörse gestohlen. Zwischen 17.05 Uhr und 17.30 Uhr kaufte die 78-jährige Frau im Markt in der Seifgrundstraße ein. Ihre Geldbörse befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Handtasche. Ein unbekannter Mann, im Alter von ca. 60 Jahren, mit grauen Haaren, einem schmalen Gesicht mit Brille und bekleidet mit einem grauen Trenchcoat konnte in dieser Zeit unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche herausholen. Anschließend flüchtete er aus dem Markt und war nicht mehr gesehen. Wem der Mann aufgefallen ist oder wer anderweitig zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

5. E-Scooter Fahrer leicht verletzt,

Neu-Anspach, Rudolf-Selzer-Straße, Dienstag, 08.04.2025, 15.40 Uhr

(jf)Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Neu-Anspach ein Verkehrsunfall mit einem E-Scooter. Gegen 15.40 Uhr befuhr ein 76-jähriger BMW-Fahrer die Rudolf-Selzer-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Ein E-Scooter wollte zur selben Zeit in Höhe des Drosselwegs die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Nachtigallenweg überqueren. Hierbei übersah der E-Scooter-Fahrer den BMW und fuhr in dessen linke Autoseite. Der 14-jährige Fahrer des E-Scooters stürzte und musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der E-Scooter war nicht mehr fahrbereit.

6. Körperverletzung in Cafè,

Wehrheim, Bahnhofstraße, Dienstag, 08.04.2025, 20 Uhr (jf)In Wehrheim schlug am Dienstagabend ein unbekannter Täter einem Mann ins Gesicht und auf den Kopf. Gegen 20 Uhr hielt sich ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann in einem Cafè in Wehrheim auf. Der Herr war mit einem grauen Oberteil und Jeans bekleidet. Als ein weiterer Gast das Cafè betrat, schlug der Mann diesem wohl unvermittelt ins Gesicht. Anschließend verließ der Täter das Lokal, ohne seinen offenstehenden Rechnungsbetrag zu zahlen. Als auch der angegriffene Gast das Cafè verließ, wartete der Mann erneut auf den 33-Jährigen und schlug ihn erneut. Durch die Schläge erlitt der Mann eine Platzwunde. Ersten Ermittlungen zufolge liegen die Hintergründe für die beiden Taten im persönlichen Umfeld. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen.

