Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Salmtal (ots)

Am 20.10.2025 gegen 18:20 Uhr befand sich eine 39-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Wittlich-Land zum Einkaufen im EDEKA-Markt in Salmtal.

Hier hatte sie ihre Einkaufstasche, in welcher sich ihre Geldbörse befand in den Einkaufwagen gelegt und war mit Einkäufen beschäftigt.

In einem kurzfristig unbeobachteten Moment gelang es bisher unbekannten Tätern die Geldbörse zu entwenden.

Im Anschluss versuchten die Täter Geldabhebungen an einem Geldausgabeautomaten zu verfügen.

Der Geschädigten waren zuvor im Einkaufsgeschäft zwei männliche Personen aufgefallen, welche ihr verdächtig vorkamen, da diese offenbar, ohne etwas zu kaufen, im Laden umherstreiften.

Ob es sich um die möglichen Tatverdächtigen der beschriebenen Tat handelte, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden.

Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

junger Mann (ca. 20 Jahre), ca. 1,75 m groß, graue Jacke / Pullover, graue Cargo-Hose, blonde Haare (Seiten kurz, Oben lang), schlank

älterer Mann (ca. 40-50 Jahre), wenig Haare (Halbglatze), Dreitagebart

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell