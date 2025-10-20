LPI-J: Kellereinbruch
Jena (ots)
Am Sonntagmorgen stellte eine 59-jährige Anwohnerin den Einbruch in ihrem Keller in der Merseburger Straße fest. Unbekannte Täter haben die Verschraubung der Kellertür herausgerissen und sich so Zutritt verschafft. Es wurden diverse Gegenstände aus dem Keller entwendet, u.a. Schmuck und Spielzeug. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300,-Euro. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
