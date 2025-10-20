LPI-J: Kellereinbruch

Jena (ots) - An einem Imbissstand neben einem Bahnhof in Jena kam es am Samstagabend zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Dabei sollen zwei unbekannte Männer zunächst in dem Imbissstand Essen bestellt haben. Als dann ein 32-Jähriger sein Fahrzeug vor dem Imbiss abparkte und diesen betrat, machten sich die Männer an dem PKW zu schaffen. Den Angaben zufolge hatte der 32-Jährige den PKW nicht verschlossen, da er nur ...

mehr