PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen stellte eine 59-jährige Anwohnerin den Einbruch in ihrem Keller in der Merseburger Straße fest. Unbekannte Täter haben die Verschraubung der Kellertür herausgerissen und sich so Zutritt verschafft. Es wurden diverse Gegenstände aus dem Keller entwendet, u.a. Schmuck und Spielzeug. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300,-Euro. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 14:58

    LPI-J: Scheibe von PKW eingeschlagen

    Jena (ots) - Am Samstagvormittag teilte eine 55-Jährige der Polizei mit, dass die Heckscheibe ihres PKWs eingeschlagen wurde. Dies soll im Zeitraum vom 17.10.2025, 20:00 Uhr bis 18.10.2025, 10:00 Uhr geschehen sein. Den PKW parkte sie in der Innenstadt von Jena. In der Nacht zum Samstag wurden weitere Sachbeschädigungen beanzeigt, bei denen ein unbekannter Täter mit einem roten Feuerlöscher Fensterscheiben ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 14:58

    LPI-J: Geldbörse aus PKW entwendet

    Jena (ots) - An einem Imbissstand neben einem Bahnhof in Jena kam es am Samstagabend zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Dabei sollen zwei unbekannte Männer zunächst in dem Imbissstand Essen bestellt haben. Als dann ein 32-Jähriger sein Fahrzeug vor dem Imbiss abparkte und diesen betrat, machten sich die Männer an dem PKW zu schaffen. Den Angaben zufolge hatte der 32-Jährige den PKW nicht verschlossen, da er nur ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 14:58

    LPI-J: Graffiti-Attacke in Jena Nord

    Jena (ots) - Wie der Polizei am Samstagvormittag mitgeteilt wurde, tobten sich unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag in Jena Nord künstlerisch aus: zahlreiche Stromkästen und eine Straßenbahnhaltestelle beschmierten diese mit blauer und gelber Farbe. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Die Tat soll sich im Zeitraum vom 16.10.2025, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren