Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe von PKW eingeschlagen

Jena (ots)

Am Samstagvormittag teilte eine 55-Jährige der Polizei mit, dass die Heckscheibe ihres PKWs eingeschlagen wurde. Dies soll im Zeitraum vom 17.10.2025, 20:00 Uhr bis 18.10.2025, 10:00 Uhr geschehen sein. Den PKW parkte sie in der Innenstadt von Jena. In der Nacht zum Samstag wurden weitere Sachbeschädigungen beanzeigt, bei denen ein unbekannter Täter mit einem roten Feuerlöscher Fensterscheiben beschädigte. Wie Ermittlungen vor Ort ergaben, besteht offenbar ein Zusammenhang zur Sachbeschädigung des PKWs. Die Polizei Jena ermittelt nun zu dem unbekannten Täter. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 oder dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

