Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse aus PKW entwendet

Jena (ots)

An einem Imbissstand neben einem Bahnhof in Jena kam es am Samstagabend zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Dabei sollen zwei unbekannte Männer zunächst in dem Imbissstand Essen bestellt haben. Als dann ein 32-Jähriger sein Fahrzeug vor dem Imbiss abparkte und diesen betrat, machten sich die Männer an dem PKW zu schaffen. Den Angaben zufolge hatte der 32-Jährige den PKW nicht verschlossen, da er nur kurz etwas ausladen wollte. Fortfolgend entwendeten die Unbekannten eine Geldbörse aus dem PKW mitsamt circa 1800EUR Bargeld. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, südländischer Phänotyp, 21-27 Jahre, dunkle Haare. Ein Täter: 1,90m groß sein, kräftig gebaut, Bomberjacke. Der zweite Täter trug ein Basecap. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell