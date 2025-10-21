PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der BAB 60

Brandscheid (ots)

Am Dienstag, dem 21.10.2025 gegen 5 Uhr morgens wird der Rettungsleitstelle und der Polizeiinspektion Prüm ein Verkehrsunfall auf der A60 zwischen Bleialf und Prüm gemeldet. Dabei kam ein Kastenwagen von der Fahrbahn ab und seitlich in einem Hang zum Liegen. Der Fahrer war somit zunächst im Fahrzeug eingeschlossen und musste durch Kräfte der hinzugerufenen Feuerwehren befreit werden. Der Fahrer erlitt durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen. Die Unfallursache ist bislang unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die BAB60 musste für die Rettung der Person kurzzeitig gesperrt werden. Bis zur vollständigen Bergung des Fahrzeugs kann es zu weiteren Beeinträchtigungen auf dem Streckenabschnitt kommen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Winterspelt, Bleialf und Prüm, sowie das DRK Winterspelt, die Polizei Prüm, sowie die Autobahnmeisterei Prüm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551 942 0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

