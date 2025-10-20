PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Wehlen

Wehlen (ots)

Im Zeitraum vom 19.10.2025, ca. 15:00 Uhr und dem 20.10.2025, ca. 11:00 Uhr kam es in Bernkastel-Kues (OT: Wehlen) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Täter verursachte mit seinem Fahrzeug an dem an der Hauptstraße geparkten PKW Sachschaden und verließ anschließend die Unfallstelle.

Der Unfallverursacher oder mögliche Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 06:36

    POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

    Wittlich (ots) - Am 19.10.2025 gegen 13:44 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem E-Scooter den Radweg an der L 54 in Wittlich. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über einen aktuellen Versicherungsschutz verfügte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Jugendliche wurde seiner Mutter überstellt. Rückfragen ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 12:00

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 18.10.2025 gegen 18:34 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 52 von Wittlich in Richtung Greimerath. Im Bereich einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 39-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren