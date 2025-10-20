POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz
Wittlich (ots)
Am 19.10.2025 gegen 13:44 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem E-Scooter den Radweg an der L 54 in Wittlich.
Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über einen aktuellen Versicherungsschutz verfügte.
Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Jugendliche wurde seiner Mutter überstellt.
Rückfragen bitte an:
Rückfragen an:
Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell