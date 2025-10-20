PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Wittlich (ots)

Am 19.10.2025 gegen 13:44 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem E-Scooter den Radweg an der L 54 in Wittlich.

Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über einen aktuellen Versicherungsschutz verfügte.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Jugendliche wurde seiner Mutter überstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 18.10.2025 gegen 18:34 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 52 von Wittlich in Richtung Greimerath. Im Bereich einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 39-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. ...

    POL-PDWIL: Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 14.10.2025 bis 18.10.2025 brachen bisher unbekannte Täter in ein Anwesen in der Straße "Untere Kordel", hier in die Hausnummer 16 ein. Nach Aufbrechen der Eingangstüre begaben sich die Täter in das Anwesen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter hatten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Geschädigten ausgenutzt. Die genaue Schadenshöhe kann bisher noch nicht beziffert werden. ...

