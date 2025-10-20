Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Wittlich (ots)

Am 19.10.2025 gegen 13:44 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem E-Scooter den Radweg an der L 54 in Wittlich.

Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über einen aktuellen Versicherungsschutz verfügte.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Jugendliche wurde seiner Mutter überstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell