POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Prüm
Prüm (ots)
Am Montag, 20.10.2025 in der Zeit zwischen 11:30 und 12:30 Uhr wurde ein Teil der Hausfassade des Prümer Brauhauses durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt.
Das bisher unbekannte Fahrzeug befuhr den Privatweg des Brauhauses vom DM Parkplatz in Richtung Friedhof.
Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Mit freundlichen Grüßen
------------------------------------------------------------
POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de
Ansprechpartner
PHK Illies
Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
pipruem@polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell