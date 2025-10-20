POL-PDWIL: Sachbeschädigungsserie durch Graffiti in Wittlich
Wittlich (ots)
Seit Anfang Oktober häufen sich die Sachbeschädigungen durch Graffiti in Wittlich.
Hierzu wurde bereits am 08.10.2025 eine Pressemeldung veröffentlicht.
Zwischenzeitlich wurden folgende Schriftzüge festgestellt: TBK, FTM, KARO
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.
