Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Eine Person bei Unfall im Kreisverkehr Byk-Gulden-Straße/Riedstraße verletzt (20.02.2025)

Konstanz (ots)

Eine Person ist bei einem Unfall im Kreisverkehr Byk-Gulden-Straße/Riedstraße am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Eine 26-Jährige fuhr mit einem Jaguar Land Rover von der Riedstraße kommend in den Kreisel. Nachdem die junge Frau zu spät erkannte, dass der Verkehr zur Ausfahrt Byk-Gulden-Straße staute, konnte sie nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des vorausfahrenden VW Golf einer 38-Jährigen. Durch die Kollision erlitt der 34-jährige Beifahrer des VWs Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Jaguar entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, den Schaden am Golf schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

