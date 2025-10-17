Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Traktor im Alten Land

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht gegen 01:30 h im Alten Land in Hollern-Twielenfleth einen gegenüber einer Hofeinfahrt in der Vorderstraße abgestellten Traktor mitsamt einer angehängten Obstkiste entwendet. Weitere Kistenanhänger wurden von den Unbekannten abgekuppelt und an Ort und Stelle zurückgelassen.

Der rote Traktor der Marke ARGO Valpadana hat das Kennzeichen STD-RS 568 und stellt einen Wert von ca. 18.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Traktordiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell