POL-STD: Baucontainer in Himmelpforten aufgebrochen und Werkzeuge entwendet
Stade (ots)
Unbekannte Täter haben am Wochenende zwischen Samstagnachmittag, 15:00 h und Montagmorgen, 06:45 h in Himmelpforten in der Bahnhofstraße eine Baustelle eines dortigen Neubaus betreten und dann zwei Baucontainer geknackt.
Aus diesen wurden von dem oder den Tätern anschließend diverse Akku- und Elektrowerkzeuge mit Zubehör entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.
Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.
