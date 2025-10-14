PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-STD: Baucontainer in Himmelpforten aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Stade (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende zwischen Samstagnachmittag, 15:00 h und Montagmorgen, 06:45 h in Himmelpforten in der Bahnhofstraße eine Baustelle eines dortigen Neubaus betreten und dann zwei Baucontainer geknackt.

Aus diesen wurden von dem oder den Tätern anschließend diverse Akku- und Elektrowerkzeuge mit Zubehör entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

