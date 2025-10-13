Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Fahndungserfolg für Buxtehuder Polizei - Raubtäter festgenommen, Weiterer Kupferdiebstahl - Auch Buxtehude betroffen

Stade (ots)

1.

Am vergangenen Freitagnachmittag kam es in Buxtehude zu einem Raubüberfall. Gegen 16:10 Uhr betrat ein maskierter Mann ein Geschäft in der Harburger Straße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Als die Mitarbeiterin, welche zu dem Zeitpunkt alleine im Geschäft war, dem Täter die Kassenschublade hingehalten hatte, ergriff er einen Bündel Bargeld und flüchtete.

Ein Zeuge aus der Nachbarschaft beobachtete zufällig die Tat und alarmierte die Polizei. Die Polizei Buxtehude leitete sofort mit mehreren Streifenwagen eine Fahndung nach dem Räuber ein. Nur wenige Minute nach dem Raubüberfall gelang es den Polizisten den Täter anzutreffen und vorläufig festzunehmen.

Der 23-jährige Buxtehuder wurde erkennungsdienstlich behandelt und musste sich ersten Vernehmungen stellen. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde er im Anschluss aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Mitarbeiterin des Geschäft erlitt einen Schock.

2.

Neben den berichteten Kupferdiebstählen in Jork und Bliedersdorf kam es in der vergangenen Woche auch in Buxtehude zu einer Tat.

Zwischen Donnerstagabend 19 Uhr und Freitagmorgen 10 Uhr haben bisher unbekannte Täter in der Straße Zwischen den Brücken in der Buxtehuder Innenstadt Kupferrohre von einem Gebäude abmontiert und gestohlen. Die sieben Kupferrohre hatten eine Gesamtlänge von ca. 12 Meter.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Buxtehude unter der Telefonnummer 04161-6470 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell