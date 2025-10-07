Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Ruschwedel: Zusammenstoß zwischen Trecker und Auto beim Überholen - eine Person schwer verletzt

Stade (ots)

Am heutigen Dienstagmittag kam es gegen 12:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 21-jähriger Bliederdorfer befuhr zu dem Zeitpinkt mit einem Trecker mit Obstkörben als Anhänger die K49 von Ruschwedel nach Apensen. Hinter ihm fuhr ein Transporter und dahinter ein 59-jähriger Harsefelder in einem Skoda.

Als der Trecker von der K49 nach links in eine Obstplantage abbog, setzte der Skoda-Fahrer zum Überholen an. Dabei bemerkte er den abbiegenden Trecker zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge nach links in den Seitenraum geschleudert. Hierbei ist der 21-jährige Bliedersdorfer aus der Treckerkabine auf den Grünstreifen herausgeflogen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, konnte danach aber selbst aufstehen.

Da der Notruf über einen E-Call einging, wurden wegen der unklaren Unfallsituation zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen, die Feuerwehr Ruschwedel und die Polizei Harsefeld alarmiert.

Der Treckerfahrer wurde nach der Erstversorgung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Der Skodafahrer verzichtete auf eine weitergehende Untersuchung in einem Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren beide nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Da keine Personen eingeklemmt wurden, musste die Feuerwehr nicht eingreifen. Die Kameraden sicherten die Fahrzeuge ab und unterstützten die Polizei an der Unfallstelle.

Auf den Skodafahrer kommen nun Anzeigen wegen Überholens bei unklarer Verkehrslage und Verursachens eines Verkehrsunfalles mit Verletzten.

