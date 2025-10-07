PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bliedersdorf: Mehrere Tonnen Kupferkabel entwendet

Stade (ots)

Vom vergangenen Donnerstag 16 Uhr bis zum gestrigen Montagmorgen 09 Uhr kam es in Bliedersdorf zu einem Diebstahl von mehreren Tonnen Kupferkabel.

In der Straße Am Siedenkamp haben bisher unbekannte Täter das Tor zum Außenlager einer Baugesellschaft aufgebrochen. Dort waren Kupferkabel auf Paletten gelagert. Von diesen Kupferkabeln haben die Diebe ca. 6 Tonnen entwendet. Zusätzlich haben sie an Schaltschränken montierte Kabel durchgekniffen und ebenfalls mitgehen lassen. Insgesamt ist dabei ein Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstanden.

Um diese Menge abzutransportieren, müssen die Täter ein entsprechendes Transportfahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Horneburg unter der Telefonnummer 04163-828950 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Daniel Kraus
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: pressestelle@pi-std.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

