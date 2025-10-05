Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Trickdiebstähle im Landkreis Stade

Stade (ots)

In den vergangenen Wochen ereigneten sich im Landkreis einige Trickdiebstähle zum Nachteil älterer Menschen.

Die Täter agieren in Gruppen von ein bis drei Personen. Sie sprechen ältere Menschen auf offener Straße an und verwickeln diese unvermittelt in ein Gespräch. Die Diebe suchen dabei schnell körperliche Nähe, um ihre Opfer gezielt abzulenken. Die Kriminellen legen ihren Opfern ungefragt billigen Modeschmuck wie Ringe, Halsketten oder Uhren an. Im Zuge dieser vermeintlichen "Geschenkübergabe" oder Umarmung nutzen sie die Gelegenheit, um die echten Schmuckstücke oder Uhren der Senioren unbemerkt zu entwenden. Die Täter sollen laut Zeugenaussagen nur gebrochen Deutsch gesprochen haben, in einem Fall wurde eine Seniorin wiederholt mit "Mama" angesprochen.

Die Polizei Stade nimmt die Taten zum Anlass, vor derartigen Trickdiebstählen zu warnen.

Tipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie auf der Straße in ein Gespräch verwickeln und versuchen, Ihnen zu nahe zu kommen oder Sie umarmen wollen.

Lehnen Sie die Annahme von vermeintlichen Geschenken oder aufgedrängtem Modeschmuck energisch ab.

Lassen Sie sich nicht bedrängen. Vergrößern Sie sofort den Abstand zu den Personen.

Sollten die Betrüger nicht lockerlassen, verschaffen Sie sich Aufmerksamkeit, indem Sie Personen in der Nähe laut um Hilfe bitten.

Verständigen Sie bei einem akuten Verdacht oder einer Bedrohung sofort die Polizei über den Notruf 110. Versuchen Sie, sich Autokennzeichen zu merken.

Informieren Sie die Polizei auch dann, wenn es nicht zu einem Diebstahl gekommen ist oder Sie den Verlust von Schmuck erst später bemerken. Jede Information kann helfen, die Täter zu ermitteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell