Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Himmelpforten: Unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und mit falschem Ausweis am Steuer

Stade (ots)

Am Samstag gegen 00:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Stade an der B73 zwischen Dudenbüttel und Himmelpforten einen Alfa Romeo mit italienischer Zulassung. Der Fahrzeugführer händigte den Beamten einen Ausweis und einen Führerschein aus, beide stellten sich später als Fälschungen heraus. Anhand seiner Fingerabdrücke konnte der Mann als 49-jähriger Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland identifiziert werden.

Die Polizeibeamten testeten den Mann hinsichtlich einer Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen. Ein Urintest schlug positiv auf Kokain an. Eine Ärztin entnahm dem 49-Jährigen auf der Polizeidienststelle in Stade eine Blutprobe. Die Beamten stellten den gefälschten Ausweis sowie den gefälschten Führerschein des Mannes sicher.

Gegen den Mann wird nun aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, des Erwerbs und Besitzes von Kokain sowie des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

