Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Aufbruch eines Parkautomaten in Erfurt

Erfurt (ots)

Bereits in der Nacht zu Donnerstag (25.09.2025) versuchten bislang Unbekannte, einen Parkautomaten am Juri-Gagarin-Ring auf Höhe der Hausnummer 37 mit Gewalt aufzubrechen. Gegen 01:20 Uhr öffneten die Täter die Technikabdeckung des Geräts und verursachten dabei einen Schaden von rund 3.000 Euro. An das in dem Automaten befindliche Bargeld gelangten sie jedoch nicht. Das interne Alarmsystem wurde ausgelöst, polizeibekannt wurde der Vorfall jedoch erst einen Tag später. Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Juri-Gagarin-Rings 37 bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden und die Vorgangsnummer 0251745 anzugeben. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

