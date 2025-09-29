Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschter Autofahrer flüchtet nach Unfall in Sömmerda

Erfurt (ots)

Samstagabend kam es auf der Rohrborner Chaussee in Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20:30 Uhr war ein Hyundai in Fahrtrichtung Sömmerda von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der Fahrer verließ anschließend die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Wenig später erschien der mutmaßliche Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift. Der polizeibekannte 43-Jährige stand dabei unter dem Einfluss berauschender Mittel und hatte noch den Fahrzeugschlüssel bei sich. Nach eigenen Angaben habe er das Auto jedoch zuvor einem unbekannten Freund überlassen. Gegen den Mann wird nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (DS)

