Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei sucht Eigentümer eines entwendeten Fahrrads

POL-STD: Polizei sucht Eigentümer eines entwendeten Fahrrads
  • Bild-Infos
  • Download

Stade (ots)

Am 26.09.2025 wurde das abgebildete Fahrrad am Stader Bahnhof, im Bereich der Hospitalstraße, aus einem Fahrradständer entwendet. Die Polizei sucht nach dem Eigentümer bzw. der Eigentümerin. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Hercules, Modell California. Hinweise bitte an die Polizei in Stade unter 04141/1020.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Daniel Kraus
Telefon: 04141/102-104

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren