Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vandalismus an Kirchengemeindehaus in Horneburg - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am vergangenen Samstagabend kam es in Horneburg zu einer Sachbeschädigung an dem Kirchengemeindehaus in der Straße Bleiche.

Gegen 22:45 Uhr hielten sich mehrere Jugendliche auf dem Vorplatz der Kirche und am Gemeindehaus auf. Einer Anwohnerin sind diese Jugendlichen aufgrund der Lautstärke aufgefallen. Als die Jugendlichen dort randalierten, sprach die Frau sie an. Die Jugendlichen haben die Frau daraufhin bepöbelt und sind weggegangen.

Später bemerkte die Anwohnerin mehrere beschädigte Zaunelemente und eine eingeschlagene Fensterscheibe am Gemeindehaus.

Sie konnte drei Personen aus der Gruppe beschreiben:

- zwei männliche Personen, beide ca. 180 cm groß - ca. 16-18 Jahre alt, normale Statur - hochdeutsche Sprache ohne erkennbaren Akzent - einer bekleidet mit einem roten Anorak

- eine weibliche Person, ca. 165 cm groß - 16-18 Jahre alt - lange blonde, gelockte Haare

Die Polizei Horneburg erbittet Hinweise zu dieser Personengruppe und nimmt diese unter der Telefonnummer 04163-828950 entgegen.

