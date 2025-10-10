Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Fälle von Kupferdiebstählen im Raum Jork - hoher Sachschaden, Seniorin auf Fahrrad von anderem Radfahrer angefahren und schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1.

Vom vergangenen Mittwochabend 18 Uhr bis zum gestrigen Donnerstagmorgen 09 Uhr kam es in Jork zu zwei Diebstählen von Kupferfallrohren. In der Straße Große Seite haben die Täter vom Kirchengebäude der Gemeinde St. Nikolai - Borstel ca. 10 Meter Kupferfallrohre entwendet. In der Königreicher Straße wurden von einem Einfamilienhaus ca. 8 Meter Kupferfallrohre und 7 Meter Kupferdachrinne entwendet.

Im Zeitraum von Donnerstag, den 02.10., bis zum gestrigen Donnerstagnachmittag 15 Uhr wurden vom Kirchengebäude der Gemeinde St. Martini - Estebrügge in der Straße Steinweg ebenfalls Kupferrohre entwendet.

Insgesamt ist dabei ein Sachschaden von ca. 8000 Euro entstanden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Jork unter der Telefonnummer 04162-913830 entgegen.

2.

Am Donnerstag, den 25.09., war eine vierköpfige Touristengruppe aus Lüdenscheid gegen 12:15 Uhr mit Fahrrädern im Alten Land unterwegs. Die Gruppe befuhr in Grünendeich den Radweg an der Straße Mojenhörn in Richtung Hollern-Twielenfleth. Bei einer Geschwindigkeit von ca. 18-20 km/h wollte eine 78-jährige Seniorin mit ihrem E-Bike eine Person aus der Gruppe überholen. Da sie keine anderen Radfahrer sehen konnte, zog sie links an dem vorausfahrenden Radfahrer aus ihrer Gruppe vorbei.

In diesem Moment wurde sie von hinten mit schnellerer Geschwindigkeit von einem anderen E-Bike-Fahrer angefahren. Bei dem Zusammenstoß kam sie zu Fall, zog sich Schürfwunden und leichte Schmerzen am Arm zu. Der andere Radfahrer blieb nach einiger Entfernung stehen, kehrte zurück und sprach die Seniorin an. Weil die Verletzung zunächst scheinbar nicht schlimm war, tauschten die Radfahrer keine Personalien aus.

Im Laufe des Tages verspürte die Dame stärkere Schmerzen und begab sich in ein Krankenhaus. Dort wurde ein Trümmerbruch im Ellbogengelenk festgestellt. Am Folgetag musste sie operiert werden.

Die Polizei Steinkirchen bittet den Radfahrer, sich zu melden, oder um Zeugenhinweise auf den unbekannten Radfahrer. Er war ca. 40 Jahre alt, von normaler Statur und ist mit einem dunkelgrauen E-Mountainbike mit schwarzem Akku unterwegs gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Steinkirchen unter der Telefonnummer 04142-898130 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell