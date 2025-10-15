Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mögliche Giftköder im Buxtehuder Stadtpark gefunden - Polizei ruft Hundehalter zur Umsicht auf und sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

Am gestrigen Vormittag gegen 10:00 h hat eine 53-jährige Buxtehuderin auf der dortigen Polizeiwache einen mutmaßlichen Giftköder abgegeben. Diesen hatte die aufmerksame Frau kurz zuvor bei ihrer Hunderunde im Stadtpark Buxtehude auf der dortigen Hundewiese aufgefunden, nachdem ihr Hund bereits einen davon gefressen hatte. Die Hundehalterin begab sich mit ihrem Hund sofort zum Tierarzt, wo dieser dann entsprechende Medikamente erhielt.

Die Wurst-Köder waren von Unbekannten offenbar in frisch aufgewühlte Maulwurfshügel gesteckt worden. Gegen Abend wurde dann bei einer Absuche im Park im gleichen Bereich noch ein weiterer derartiger Köder in einem frischen Maulwurfshügel gefunden.

Die Polizei ruft zusammen mit dem Veterinäramt des Landkreises Stade alle Hundehalter zur erhöhten Aufmerksamkeit auf. "Lassen sie ihre Tiere nicht unbeaufsichtigt und achten sie unbedingt darauf. was diese draußen fressen. Bei Verdacht auf Giftköderfraß bitte unbedingt den Tierarzt aufsuchen und die Polizei informieren"

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell