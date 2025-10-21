PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Hasborn (ots)

Im Zeitraum 18.10.2025 bis 20.10.2025 entwendeten bisher unbekannte Täter das Kennzeichen eines im Bereich des dortigen Mitfahrerparkplatzes abgestellten Anhängers.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren