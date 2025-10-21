POL-PDWIL: Größerer Polizeieinsatz - Vermisstensuche im Bereich Speicher

Salmtal (ots) - Am 20.10.2025 gegen 18:20 Uhr befand sich eine 39-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Wittlich-Land zum Einkaufen im EDEKA-Markt in Salmtal. Hier hatte sie ihre Einkaufstasche, in welcher sich ihre Geldbörse befand in den Einkaufwagen gelegt und war mit Einkäufen beschäftigt. In einem kurzfristig unbeobachteten Moment gelang es bisher unbekannten Tätern die Geldbörse zu entwenden. Im Anschluss versuchten die Täter Geldabhebungen an einem ...

mehr