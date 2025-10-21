PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Größerer Polizeieinsatz - Vermisstensuche im Bereich Speicher

Speicher - Sülm (ots)

Am Dienstag, 21.Oktober 2025, führte die Polizei im Zeitraum von 7 bis 14 Uhr umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Speicher und Sülm durch, um eine vermisste Person aufzufinden. An diesem Einsatz waren Kräfte der örtlichen Polizei, der Bundespolizei und der Freiwilligen Feuerwehren beteiligt. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die großangelegte Suchaktion. Die vermisste Person konnte gegen 14 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden. Eine Gefahr für Unbeteiligte hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
  • 21.10.2025 – 06:56

    POL-PDWIL: Taschendiebstahl

    Salmtal (ots) - Am 20.10.2025 gegen 18:20 Uhr befand sich eine 39-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Wittlich-Land zum Einkaufen im EDEKA-Markt in Salmtal. Hier hatte sie ihre Einkaufstasche, in welcher sich ihre Geldbörse befand in den Einkaufwagen gelegt und war mit Einkäufen beschäftigt. In einem kurzfristig unbeobachteten Moment gelang es bisher unbekannten Tätern die Geldbörse zu entwenden. Im Anschluss versuchten die Täter Geldabhebungen an einem ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 06:55

    POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

    Hasborn (ots) - Im Zeitraum 18.10.2025 bis 20.10.2025 entwendeten bisher unbekannte Täter das Kennzeichen eines im Bereich des dortigen Mitfahrerparkplatzes abgestellten Anhängers. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden. Rückfragen bitte an: Rückfragen an: Sven Lehrke -stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion- POLIZEIPRÄSIDIUM ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 06:53

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem Bagger im Bereich des Rommelsbach-Parks

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 17.10.2025 bis 20.10.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich Rommelsbach (Fußgängerbrücke, Mitarbeiterparkplatz des Schwimmbads) in Wittlich abgestellten Kleinbagger und warfen mittels mehrerer Steine die Seitenscheibe des Baggers ein. Ein Eindringen in den Bagger dürfte nicht gelungen sein. Durch diese vollkommen ...

    mehr
