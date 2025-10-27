Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: 16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs - gestohlene Kennzeichen sichergestellt

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei eine Bedrohung durch zwei Männer gemeldet. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich diese einem VW mit Verdener Kennzeichen.

Im Nahbereich konnte der betreffende VW gegen 22:55 Uhr durch eine Streifenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden.

Dabei ergaben sich gleich mehrere Feststellungen: Der 16-jährige Fahrer des VW verfügte nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Zudem stellten die Beamten im Auto mehrere gestohlene Kennzeichen sicher. Weiterhin bestand für den VW kein Versicherungsschutz.

Gegen den 16-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (1274267)

