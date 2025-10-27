PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Imbisswagen

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in einen Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Edewechter Landstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein bislang unbekannter Täter den Verkaufswagen auf und entwendete Lebensmittel und Getränke im mittleren dreistelligen Wert. Anschließend entfernte sich der Täter mit einem Fahrrad, an dem ein Anhänger befestigt war, vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Edewechter Landstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 bei der Polizei Oldenburg zu melden.(1272516)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 10:14

    POL-OL: Gefährliche Körperverletzung - Radfahrer verletzt

    Oldenburg (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24. Oktober 2025) kam es im Bereich der Bümmersteder Tredde zur Einmündung Dwaschweg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Oldenburger gegen 2.10 Uhr den Dwaschweg in Richtung Bümmersteder Tredde. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren