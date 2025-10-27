Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Imbisswagen

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in einen Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Edewechter Landstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein bislang unbekannter Täter den Verkaufswagen auf und entwendete Lebensmittel und Getränke im mittleren dreistelligen Wert. Anschließend entfernte sich der Täter mit einem Fahrrad, an dem ein Anhänger befestigt war, vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Edewechter Landstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 bei der Polizei Oldenburg zu melden.(1272516)

