Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Sexuelle Belästigung am Lappan

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen kurz nach 18 Uhr im Bereich der Bushaltestellen am Lappan zu einer sexuellen Belästigung.

Eine Jugendliche hatte dort ihr Fahrrad an einem Baum abgestellt und wollte es aufschließen, um fortzufahren. Als sie sich hierbei nach vorn beugte, griff ein unbekannter Mann ihr von hinten mit beiden Händen an das Gesäß. Die Jugendliche drehte sich sofort um, worauf der Mann seine Hände zurückzog.

Eine bislang unbekannte Frau beobachtete die Situation und sprach den Mann lautstark an. Sie machte deutlich, dass ein solches Verhalten nicht zu tolerieren sei und kündigte an, die Polizei zu rufen. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte.

Die Jugendliche erstattete wenig später Anzeige bei der Polizei. Der Mann konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Auch die Zeugin ist derzeit unbekannt und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Mann wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er soll ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben, dunkle gelockte Haare und eine schlanke Statur. Auffällig seien eine ausgeprägte Stirnfalte sowie abstehende Ohren. Zur Tatzeit war der Mann mit einer dunklen Skinny Jeans und einer dunklen, dicken Jacke bekleidet.

Die Polizei bittet die bislang unbekannte Zeugin sowie weitere Hinweisgeber sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1281696)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell