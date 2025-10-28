PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Sexuelle Belästigung am Lappan

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen kurz nach 18 Uhr im Bereich der Bushaltestellen am Lappan zu einer sexuellen Belästigung.

Eine Jugendliche hatte dort ihr Fahrrad an einem Baum abgestellt und wollte es aufschließen, um fortzufahren. Als sie sich hierbei nach vorn beugte, griff ein unbekannter Mann ihr von hinten mit beiden Händen an das Gesäß. Die Jugendliche drehte sich sofort um, worauf der Mann seine Hände zurückzog.

Eine bislang unbekannte Frau beobachtete die Situation und sprach den Mann lautstark an. Sie machte deutlich, dass ein solches Verhalten nicht zu tolerieren sei und kündigte an, die Polizei zu rufen. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte.

Die Jugendliche erstattete wenig später Anzeige bei der Polizei. Der Mann konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Auch die Zeugin ist derzeit unbekannt und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Mann wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er soll ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben, dunkle gelockte Haare und eine schlanke Statur. Auffällig seien eine ausgeprägte Stirnfalte sowie abstehende Ohren. Zur Tatzeit war der Mann mit einer dunklen Skinny Jeans und einer dunklen, dicken Jacke bekleidet.

Die Polizei bittet die bislang unbekannte Zeugin sowie weitere Hinweisgeber sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1281696)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 09:52

    POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der A293 - 46-Jähriger schwer verletzt

    Oldenburg (ots) - In der heutigen Nacht kam es gegen 04:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A293. Ein 46-jähriger aus Jever befuhr mit seinem Toyota die Autobahn in Richtung Dreieck Oldenburg-West. Im Bereich der Anschlussstelle Etzhorn kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Abfahrt von der Fahrbahn ab, gelangte in das ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 08:11

    POL-OL: Einbrüche in Hütten auf Sportgelände

    Oldenburg (ots) - In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen kam es zu einem Einbruch auf dem Sportgelände an der Rebenstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge brachen Unbekannte mehrere Hütten auf dem Gelände auf. Aus den Hütten wurden Lebensmittel entwendet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:00

    POL-OL: Einbruch in Imbisswagen

    Oldenburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in einen Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Edewechter Landstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein bislang unbekannter Täter den Verkaufswagen auf und entwendete Lebensmittel und Getränke im mittleren dreistelligen Wert. Anschließend entfernte sich der Täter mit einem Fahrrad, an dem ein Anhänger befestigt war, vom Tatort. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren