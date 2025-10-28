PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der A293 - 46-Jähriger schwer verletzt

Oldenburg (ots)

In der heutigen Nacht kam es gegen 04:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A293. Ein 46-jähriger aus Jever befuhr mit seinem Toyota die Autobahn in Richtung Dreieck Oldenburg-West.

Im Bereich der Anschlussstelle Etzhorn kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Abfahrt von der Fahrbahn ab, gelangte in das sogenannte Sichtdreieck - den Bereich zwischen Abfahrt und Auffahrt - und kollidierte dort mit einem Baum.

Der 46-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Da eine Beeinflussung des Mannes durch Betäubungsmittel derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.(1282353)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

