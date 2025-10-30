Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kinderstreit löst Polizeieinsatz aus

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen stritten zwei Kinder sich im Baumschulenweg. Einer der beiden Jungs rief in der Folge die Polizei und gab an, dass er mit einem Messer bedroht werden würde. Sofort fuhren Polizeibeamte zum Einsatzort. Dort stellte sich heraus, dass der Streit im Beisein der Eltern eskalierte. Die Eltern hatten bereits die Situation geschlichtet. Die Beamten sensibilisierten die Familie nochmals bzgl. des Umgangs mit Notrufen.

