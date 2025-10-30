Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Widerrechtlich den Durst gestillt

Weimar (ots)

Ein 21-jähriger war am Mittwochnachmittag offensichtlich durstig, als er sich widerrechtlich Zutritt auf ein Grundstück in der Weichbergerstraße verschaffte. Der Mann öffnete ein Gartentor und stahl zwei Flaschen Bier. Dazu zündete er ein paar Schuhe an und verließ das Grundstück wieder. Hinzugerufene Polizisten konnten den Mann aufgreifen, doch die Bierflaschen waren bereits geleert. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell