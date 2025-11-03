Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Einbruchdiebstahl im Gewerbegebiet in Schortens - Polizei sucht Zeugen
Schortens (ots)
Schortens. Zwischen Donnerstag, 30.10.2025, 17:00 Uhr, und Montag, 03.11.2025, 09:45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einem Gebäudekomplex im Bereich "Im Gewerbegebiet 23" in Schortens.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Zugangstür aufgehebelt und zudem vier Garagentore geöffnet. Aus einem Lagerraum entwendeten die Täter mehrere Autoteile.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter der Telefonnummer 04461/984930 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell