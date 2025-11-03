PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl im Gewerbegebiet in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Schortens. Zwischen Donnerstag, 30.10.2025, 17:00 Uhr, und Montag, 03.11.2025, 09:45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einem Gebäudekomplex im Bereich "Im Gewerbegebiet 23" in Schortens.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Zugangstür aufgehebelt und zudem vier Garagentore geöffnet. Aus einem Lagerraum entwendeten die Täter mehrere Autoteile.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter der Telefonnummer 04461/984930 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

  • 03.11.2025 – 13:24

    POL-WHV: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Polizei sucht Zeugen

    Wilhelmshaven/Hooksiel (ots) - Am Montagabend, 27.10.2025, kam es zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, das in Wilhelmshaven begann und sich in Richtung Hooksiel fortsetzte. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrades missachtete dabei die Anhaltesignale der Polizei und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:22

    POL-WHV: Einbruch in Transporter - Werkzeuge entwendet

    Schortens (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 30.10.2025, 16:00 Uhr, bis Montag, 03.11.2025, 05:55 Uhr, kam es im Nordfrost-Ring 1 in Schortens zu einem Einbruch in einen Transporter. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörte eine bislang unbekannte Täterschaft die Heckscheibe sowie die Fensterscheibe der Beifahrertür des Fahrzeugs und entwendete aus dem Innenraum diverse Werkzeuge. Den Spuren zufolge wurde das Diebesgut ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:59

    POL-WHV: Versuchter räuberischer Diebstahl, Körperverletzung und Bedrohung in Sande

    Sande (ots) - Am Donnerstag, 30.10.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers in der Huntestraße zu einem versuchten räuberischen Diebstahl, einer Körperverletzung sowie einer Bedrohung. Ein 44-jähriger Mann ließ sich zunächst von einem Mitarbeiter ein Wohnmobil zeigen. Nachdem er Platz im Fahrzeug genommen hatte, startete er den ...

    mehr
