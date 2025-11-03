Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl im Gewerbegebiet in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Schortens. Zwischen Donnerstag, 30.10.2025, 17:00 Uhr, und Montag, 03.11.2025, 09:45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einem Gebäudekomplex im Bereich "Im Gewerbegebiet 23" in Schortens.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Zugangstür aufgehebelt und zudem vier Garagentore geöffnet. Aus einem Lagerraum entwendeten die Täter mehrere Autoteile.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter der Telefonnummer 04461/984930 in Verbindung zu setzen.

