Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfall unter alkoholischer Beeinflussung

Völklingen (ots)

Am 02.11.2025, gegen 04:35 Uhr, ereignete sich in der Kühlweinstraße in 66333 Völklingen, in Fahrtrichtung Röchling-Höhe ein Verkehrsunfall. Der 53-jährige Mann aus Schwalbach, befuhr mit seinem Pkw, Audi A4, grau, die Kühlweinstraße und kam in einer leichten Rechtskurve, aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der Fahrer deutlich über 1,1 Promille hat. Im Anschluss wird diesem auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

