Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Völklingen (ots)

Am 01.11.2025, gegen 20:37 Uhr, ereignete sich in der Hofstattstraße in Völklingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher, ein 59-jähriger Mann aus Völklingen, befuhr mit seinem Pkw, Hyundai i10, VK-Kreiskennung, die Hofstattstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Der Unfallbeteiligte, ebenfalls ein 59-jähriger Mann aus Völklingen, befand sich an der hinteren geöffneten Fahrzeugtür. Der Verursacher fuhr so dich an dem Pkw vorbei, dass es zur Kollision mit der Tür und einer Berührung mit dem Geschädigten kam. Dieser wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitzt einer Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

