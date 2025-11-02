POL-VK: Sachbeschädigung an Pkw
Püttlingen (ots)
In der Zeit vom 31.10.25, 15 Uhr, bis zum 01.11.2025, 19:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in 66346 Püttlingen, ein Pkw, Ford mit SB-Kreiskennung, beschädigt, indem durch unbekannte Täter die Frontscheibe eingeschlagen wurde. Hinweise auf den oder die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell