PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Pkw

Püttlingen (ots)

In der Zeit vom 31.10.25, 15 Uhr, bis zum 01.11.2025, 19:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in 66346 Püttlingen, ein Pkw, Ford mit SB-Kreiskennung, beschädigt, indem durch unbekannte Täter die Frontscheibe eingeschlagen wurde. Hinweise auf den oder die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 10:13

    POL-VK: Verkehrsunfallflucht in der Ludweilerstraße/ Bahnhofstraße

    Großrosseln (ots) - Am Morgen des 26.10.2025 gegen 03:20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Ludweilerstraße/ Bahnhofstraße in Großrosseln. Ein von der Landesgrenze aus Frankreich kommender grauer Mercedes CLS mit Offenburger Kreiskennung befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Ludweilerstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 18:36

    POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 15-jähringen Leon Schneider

    Völklingen (ots) - Der seid dem 20.10.25 vermisste Leon Schneider ist erneut wohlbehalten zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Es wird ersucht alle Lichtbilder sowie die Personenbezogenen Daten der Person zu entfernen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße 14-16 66333 Völklingen ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 07:53

    POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung der 13-jährigen Jozefina Ellgass

    Völklingen (ots) - Die Jozefina Ellgass wurde am 21.10.2025 angetroffen. Sie ist wohlauf. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- KED Cloosstraße 14-16 66333 Völklingen Telefon: 06898/2020 E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de Internet: www.polizei.saarland.de Twitter: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren