Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Pkw

Püttlingen (ots)

In der Zeit vom 31.10.25, 15 Uhr, bis zum 01.11.2025, 19:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in 66346 Püttlingen, ein Pkw, Ford mit SB-Kreiskennung, beschädigt, indem durch unbekannte Täter die Frontscheibe eingeschlagen wurde. Hinweise auf den oder die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

