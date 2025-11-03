Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven/Hooksiel (ots)

Am Montagabend, 27.10.2025, kam es zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, das in Wilhelmshaven begann und sich in Richtung Hooksiel fortsetzte. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrades missachtete dabei die Anhaltesignale der Polizei und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine 125-ccm-Supermoto oder Enduro mit weißer Verkleidung und blauen Aufklebern handeln. Das Kennzeichen wurde mit schwarzer Folie und vermutlich schwarzer Farbe unkenntlich gemacht. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: - männlich, - trug einen weißen Motocrosshelm, - eine schwarze Steppjacke, - eine graue Jogginghose sowie - schwarze Sneaker mit weißer Sohle, an deren Ferse sich ein blau-roter Streifen befindet. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell